Terni, incidente lungo la Marattana: centauro 57enne in ospedale

Incidente senza gravi conseguenze nel tardo pomeriggio di martedì lungo la ‘Marattana’, all’altezza della rotatoria tra via Walter Lessini e via Bruno Capponi. A finire a terra – dinamica ancora da ricostruire, c’è una Fiat 500 condotta da una 43enne coinvolta ma non c’è stato contatto – è stato un 57enne centauro ternano (R.C.) che era a bordo della propria Kawasaki Ninja: l’uomo ha riportato escoriazioni al braccio e ha proseguito la giornata al pronto soccorso del ‘Santa Maria’ per le cure del caso. Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni. Con loro anche gli operatori sanitari del 118.

