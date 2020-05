Terni, incidente viale Borzacchini: un ferito

Tamponamento fra due autovetture – una Daewoo ed una Citroen, con la prima che ha colpito la seconda – mercoledì mattina in viale Borzacchini, lungo la rampa che conduce in via Eroi dell’Aria direzione borgo Rivo. A seguito dell’impatto la conducente della Daewoo è stata soccorsa dagli operatori del 118 e condotta in ospedale: le sue condizioni, comunque, non sono gravi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni per rilievi e gestione della viabilità ed i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni.

