Terni, incompatibilità Bandecchi: scatta il ‘pressing’ FdI per il prefetto Bruno

C’è chi si attendeva il passaggio politico – al netto delle iniziative dei singoli cittadini – e martedì mattina è arrivato. Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia si è attivato formalmente con il prefetto della provincia di Terni, Giovanni Bruno, in merito al nodo incompatibilità del sindaco Stefano Bandecchi. Ciò accade a cinque giorni dall’invio a palazzo Spada della missiva del ministero degli Interni.

COSA DICE IL MINISTERO. LA REPLICA DI BANDECCHI

19 GIUGNO, LA CONVALIDA IN CONSIGLIO E LO SCONTRO

Le azioni conseguenti

La pec è stata inviata poco prima delle 11: «I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia – sottolineano Marco Celestino Cecconi, Elena Proietti Trotti, Cinzia Fabrizi, Roberto Pastura ed Orlando Masselli – hanno scritto al prefetto di Terni per chiedere, alla luce della delibera di convalida dell’elezione di Stefano Bandecchi assunta dal consiglio comunale il 19 giugno scorso contro il parere del segretario generale dell’Ente, alla luce della nota del ministero degli Interni afferente lo stesso tema pervenuta il 3/8 e delle ‘controdeduzioni’ (con relativi allegati) avanzate il 7/8 dall’interessato, nonché in forza di ulteriori elementi eventualmente in possesso del prefetto stesso, se sussistano o meno, ad oggi, motivi di incompatibilità di Stefano Bandecchi in ordine alla carica di sindaco di Terni e, nell’ipotesi di esito affermativo di tale ricognizione, di voler procedere alle azioni conseguenti previste dalla legge». Come noto in questa fase ci sono due articoli del Tuel più che attenzionati: il 69 e il 70, quest’ultimo riferito alla cosiddetta ‘azione popolare’.

Bandecchi: «Resto al mio posto»

Il sindaco dal canto suo non cambia linea e lunedì – lui stesso ha pubblicato il contenuto via social – ha scritto al prefetto Bruno per far presente che non ha intenzione di muoversi: «Per quanto mi riguarda resterò al mio posto perché ad oggi non sussiste alcun conflitto di interesse con la carica di sindaco», scrive l’imprenditore livornese dopo aver dato le sue delucidazioni sul tema. A fianco il testo completo.