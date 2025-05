Una serata speciale, carica di emozioni e nostalgia, quella che ha visto riunirsi dopo 41 anni, alcuni ex studenti della 5DT dell’istituto tecnico industriale, che si sono diplomati nel 1984. Undici i presenti su ventinove, «un numero che per questo primo appuntamento – raccontano – è stato più che sufficiente a riaccendere il filo della memoria e rinsaldare legami che il tempo non ha cancellato».

L’incontro in un ristorante ternano si è svolto lunedì sera, tra sorrisi, aneddoti e racconti che hanno riportato tutti indietro agli anni trascorsi tra i banchi, in particolare quelli vissuti sotto la guida del professor Giocondo Talamonti, docente di elettronica e punto di riferimento indimenticabile per l’intera classe. «Non è stato solo un grande insegnante – ricordano – ma una guida, capace di darci molto più che nozioni tecniche: ci ha lasciato lezioni di vita che ancora oggi ricordiamo con affetto».

I partecipanti a questa prima, emozionante rimpatriata sono stati: Micheli Fabrizio, Volturni Piero, Valeri Roberto, Petrollini Luca, Bianchi Luca, Salvi Luca, Del Sorbo Gianluca, Preite Marco, Biagioli Vito, Giardinieri Renzo, Ruggeri Riccardo. A rendere ancora più speciale la serata, la partecipazione in videochiamata di Roberto Barbetti, collegato da Tenerife, dove oggi risiede. Un collegamento che ha accorciato le distanze e permesso anche a lui di condividere un brindisi virtuale con gli amici di un tempo.

Un piccolo gruppo per un grande momento. Con la promessa, tra un «ti ricordi?» e l’altro, di ritrovarsi presto e magari con qualche compagno in più. «Perché certi legami, proprio come la 5DT, restano mitici per sempre».