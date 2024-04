Terni, la cattedrale pronta ad accogliere l’orchestra giovanile ‘Luigi Cherubini’

Il progetto ‘Omaggio all’Umbria’ presenta il concerto dell’orchestra giovanile ‘Luigi Cherubini’, in programma sabato 13 aprile alle ore 19 nella cattedrale di Terni. L’orchestra ritorna ad allietare il pubblico estimatore del progetto ‘Omaggio all’Umbria’ dopo la serata del 16 aprile dello scorso anno nella basilica di San Pietro a Perugia. L’orchestra giovanile ‘Luigi Cherubini’ è stata fondata nel 2004 da Riccardo Muti che l’ha destinata a musicisti di età compresa fra i 18 e i 30 anni. L’ensemble divide la propria sede fra le città di Piacenza e di Ravenna; in quest’ultima è orchestra residente del Ravenna Festival. In programma ‘Le Quattro Stagioni’ dal Cimento dell’armonia e dell’Invenzione di Antonio Vivaldi. Lorenzo Carpinelli è il lettore dei sonetti de ‘Le Quattro Stagioni’ di Antonio Vivaldi. Saranno presenti i volontari dell’Unicef che patrocina il progetto ‘Omaggio all’Umbria’ dal 2008 e di cui la presidente, Laura Musella, è stata nominata nel 2008 testimonial per l’Umbria. L’ingresso sarà libero fino ad esaurimento della capienza.

Condividi questo articolo su