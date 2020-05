Terni: «Comprensione oggi, da domani multe»

Primo giorno di ‘fase due’, a Terni, senza sanzioni. Perché le forze dell’ordine hanno scelto di spiegare le nuove e non sempre chiarissime regole, prima di ‘colpire’. «Ma da martedì, scattano le multe senza tolleranza alcuna» tuona il questore di Terni Roberto Massucci. Che fa il punto e manda messaggi a tutti, con la consueta chiarezza.

«Tanti rimproveri»

«Com’è andata la prima giornata? Direi luci e ombre – spiega il questore – perché non ci sono state sanzioni sì, ma i rimproveri sono stati tanti. Perché, ad esempio, abbiamo trovato persone nei parchi pubblici senza mascherine. Ed ora sono obbligatorie. Da martedì questa comprensione da parte delle forze dell’ordine non ci sarà più, ed è bene che si sappia».

«Le mascherine, non solo quando sono obbligatorie»

Roberto Massucci riflette poi su una condotta comune, diffusa, ma per questo ancor meno accettabile: «Chi va a fare la spesa e magari ne approfitta per farsi cento metri a piedi in corso Tacito, posso capirlo. Non lo capisco – dice – se non indossa la mascherina. Perché in un contesto come quello, il distanziamento sociale è impossibile. E se non c’è l’obbligo di indossarla, è almeno il senso di responsabilità a doverci spingere a metterla. Due giorni a zero contagi, quelli raggiunti in Umbria, sono una conquista che tanti ci invidiano. Ecco, cerchiamo di mantenerla anziché buttarla via. Per questo chiedo a tutti comportamenti non solo rispettori delle leggi, ma pure responsabili. Perché per cancellare tutto e ritornare chiusi in casa, basta un attimo».

