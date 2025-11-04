Porte aperte alla caserma ‘Tenente Franco Petrucci’ di Terni in occasione della Giornata dell’unità nazionale e festa delle forze armate. Il Comando provinciale della Guardia di Finanza ha accolto, nella mattinata del 4 novembre, circa cinquanta studenti delle classi quinte della scuola primaria e delle prime della scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo Giovanni XXIII di Terni.

L’iniziativa, parte del programma ‘Caserme aperte’, ha offerto ai giovani partecipanti l’opportunità di conoscere da vicino il lavoro quotidiano delle Fiamme Gialle. Durante l’incontro, gli operatori hanno illustrato i principali compiti e le attività del Corpo, evidenziando come la Guardia di Finanza sia un’istituzione in continua evoluzione, dotata di strumenti tecnologici e metodologie sempre più moderne per tutelare gli interessi economico-finanziari dell’Italia e dell’Unione Europea. Nel corso della mattinata si è parlato anche del ruolo delle Fiamme Gialle nella lotta all’evasione e alle frodi, a garanzia di un sistema economico equo e trasparente, a tutela dei cittadini e delle imprese che rispettano le regole.

Grande entusiasmo, infine, per la dimostrazione delle unità cinofile, che hanno effettuato una simulazione di controllo antidroga su persone e automezzi. Un momento particolarmente coinvolgente che ha suscitato curiosità e partecipazione non solo tra gli alunni, ma anche tra gli insegnanti e gli accompagnatori, colpiti dal livello di addestramento e di affiatamento tra conduttori e cani.