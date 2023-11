Terni: la LBS Fam Crew a ‘Ballando con le stelle’. Spettacolo sul ponte di Calatrava

Una partecipazione straordinaria e apprezzatissima, per la scuola Seil Centro Danza di Terni. L’esibizione dei ragazzi della LBS Fam Crew di Eleonora Bordi, già ai vertici internazionali, è andata infatti in onda sabato sera nella popolare trasmissione ‘Ballando con le stelle’ di Rai Uno, condotta da Milly Carlucci in prima serata. Il team ternano, grazie alla collaborazione della Regione Calabria, ha potuto esibirsi in uno scenario assolutamente particolare qual è il ponte di Calatrava di Cosenza. Per la LBS Fam Crew, tanti applausi e un palcoscenico di quelli importanti. Di seguito il video dell’esibizione.

GUARDA IL VIDEO DELL’ESIBIZIONE