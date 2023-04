Terni, la Lega perde anche Presciuttini: «Entro a far parte della famiglia Bandecchi»

«Questa decisione, credetemi sofferta, nasce dalla voglia di trovare nuovi stimoli». Lo scritto è del consigliere comunale Mirko Presciuttini ed è utile per comunicare l’addio alla Lega per aderire a ‘Con Bandecchi per Terni’ in vista delle amministrative di maggio.

Il passaggio

«Esco dalla Lega – spiega Presciuttini – per aderire al progetto di ‘Con Bandecchi per Terni’. Questa decisione, credetemi sofferta, nasce dalla voglia di trovare nuovi stimoli. Dopo anni di consigliatura, lascio un partito e un gruppo di persone valide che mi hanno dato modo di crescere politicamente, con le quali ho raggiunto traguardi importanti per la città. Questa scelta è spinta dagli stessi ideali che mi hanno accompagnato in questi ultimi anni. Ideali volti a migliorare significativamente la nostra città. Abbraccio ogni punto del programma elettorale che dà a Terni l’importanza che merita in Umbria. Il mio impegno e il mio entusiasmo rimarranno gli stessi che mi hanno contraddistinto fino ad oggi: Terni prima di tutto».