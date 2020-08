Terni, la musica di Jacopo Sb in giro nei club di tutta Italia

Il suo nome d’arte è Jacopo Sb, ha 26, viene da Terni e la musica è da sempre la sua passione. Jacopo è diventato un producer di musica elettronica e ha avuto la fortuna di mettere musica in diversi posti in giro per l’Italia grazie alla collaborazione con etichette e collettivi, come ad esempio al Tom Milano, Bologna da Rocket Radio, Pisa. Ovviamente anche a Terni, ma Jacopo purtroppo crede di essere più conosciuto fuori che nella sua città.

La musica di Jacopo Sb

«Ho iniziato ad avvicinarmi a questo mondo all’eta di 17 anni seguendo il consiglio di un mio amico e da allora ho sempre dedicato molto tempo a questa mia passione con lo scopo di crescere e migliorarmi musicalmente sempre di più», racconta. «Non mi sono mai considerato un vero e proprio deejay ma un ragazzo che cerca esprimere quello che prova all’interno delle tracce che produce. Anno dopo anno sono riuscito a crearmi un buon nome all’interno della comunità della musica house, deep house e soprattutto Lo-Fi house; proprio per questo ho avuto molte release per svariate etichette sia italiane che estere. Il mio stile viaggia dalla deep house molto rilassante chillout fino alla house old school di stampo Chicago passando per la mia amata Lo-fi house. Sono entrato nel mondo Lo-Fi qualche anno fa e non l’ho più abbandonato. Si tratta di un particolare stile caratterizzato da un elettronica granulosa, equalizzata in modo tale da suonare come se stesse venendo letta dal nastro di una cassetta, piena di bassi e composta usando synth e sample piuttosto semplici. Ho pubblicato molte tracce su vari canali youtube che trattano questo stile arrivando anche a più di 20 mila visualizzazioni per diversi video. Ovviamente ho il mio canale Spotify dove ci sono sia gli ep che ho rilasciato tramite etichette che il filone di tracce pubblicate personalmente da me, si perché circa ogni mese rendo pubblica una traccia Lo-Fi house e la regalo in free download sul mio canale soundcloud per poi renderla disponibile anche su Spotify. Ho un piccolo studio a casa composto sia da hardware che software, tastiere e il mio fedele compagno di avventure: un registratore a cassette vintage».