Terni, la nuova ‘vita’ dell’ex portineria Siri: restyling ultimato

Difficile non notarlo. Manca ancora l’allaccio elettrico ed il collaudo degli impianti, fatto sta che l’intervento di restyling tutto ternano – ci ha pensato la Novedil per circa 100 mila euro – è completato: la ‘nuova’ portineria dell’ex Siri, nella zona del Caos, è pressoché pronta per essere utilizzata. In origine i lavori per la rifunzionalizzazione dovevano essere ultimati nel giro di 120 giorni, a luglio, poi tra una questione e l’altra si è giunti all’ultima proroga di venti giorni firmata dal dirigente Piero Giorgini lo scorso 20 settembre. Motivo? La difficoltà di reperimento degli infissi in legno e della loro componentistica. Ora i dettagli conclusivi e a stretto giro la possibile inaugurazione. Del tema se ne è parlato di recente in I commissione consiliare alla presenza del responsabile unico del procedimento, l’architetto Carlo Fioretti. Lo scopo principale descritto nel progetto esecutivo è quello di sviluppare spazi per la didattica museale o una residenza artistica. Di seguito le immagini odierne e quelle del pre intervento.

MARZO 2023, PARTONO I LAVORI PER 100 MILA EURO

OTTOBRE 2021: «CREARE UN CENTRO DOCUMENTALE»