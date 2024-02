Terni, XIII Maratona San Valentino: Latam e Salvatori al top

È scattata alle 9.30 da corso del Popolo la XIII Maratona di San Valentino, il principale evento sportivo di Terni organizzata dall’Amatori Podistica Terni e con Acea Ambiente main sponsor. Il portale Icron riporta ufficialmente 1.647 iscritti tra competitiva e non (non conteggiati tuttavia i partecipanti alla Family Run). Tra le novità principali la Dog Run: oltre una decina gli amici a quattro zampe protagonisti (in campo per l’occasione anche l’assessore allo sport Marco Schenardi). Per Justine Mattera conferma da madrina. Splendida la giornata in città con temperature, come spesso accade in questo periodo, sopra la media stagionale.

I RISULTATI UFFICIALI DAL PORTALE ICRON

I risultati: trionfo Laram e Salvatori



A trionfare sono stati rispettivamente Abdellah Latam dell’Asd International Security in 2’20.25 e Paola Salvatori dell’Us Roma 83 in 2’50.58. Nella mezza maratona si sono imposti Simon Kibet Loitanyang dell’Atletica Vomano Gran Sasso in 1’07.00 e Silvia Tamburi dell’Atletica Avis Perugia in 1’22.14.