Terni, la passione per le moto di due under 25 fa nascere l’Asd ‘Dragon Racing Team’

Il 24enne Nico Gigli e il 23enne Riccardo Bussoletti, veterani motocrossisti fin dall’infanzia. È grazie alla loro passione che nasce una nuova associazione dilettantistica sportiva no profit a Terni, la ‘Dragon Racing Team’: l’inaugurazione c’è stata nel weekend. «Il progetto nasce dal desiderio di creare un gruppo solido, unito dalla determinazione e dalla passione per il motocross e l’enduro, con il proposito di partecipare a competizioni regionali ed italiane», spiega il presidente Gigli.

Gli obiettivi? «L’unione tra giovani e non solo, vogliamo dare la possibilità a tutti gli appassionati, di trascorrere giornate insieme con l’intento di condividere una passione che accomuna molti piloti in tutta la provincia, spesso impossibilitati nella realizzazione di questo intento per la mancanza di un team di riferimento nell’area ternana (assenza da me stesso provata). L’idea – prosegue Gigli – di fondare questo team é nata dopo un allenamento, io e il mio socio ci siamo guardati e abbiamo pensato così di dar vita ad un progetto che rendesse i nostri interessi privati collettivi. Dall’utopia ora il nostro sogno sta prendendo forma e ci auguriamo che possa diventare un importante centro di riferimento per la zona». Presente per l’occasione anche il consigliere regionale Manuela Puletti.