Terni, la piccola Matilde dona i suoi ‘risparmi’ all’ospedale

‘Grazie per quello che fate’: un messaggio tanto semplice quanto bello, quello di una bambina ternana di 9 anni – Matilde Ferentilli – che ha voluto donare tutti i ‘risparmi’ contenuti nel suo salvadanaio (200 euro) all’ospedale di Terni in segno di riconoscenza per il grande impgeno che medici e personale stanno mettendo in campo per l’emergenza coronavirus. Il prezioso ‘forziere’ è stato consegnato lunedì al dottor Stefano Donzelli dalla stessa Matilde e quindi nelle mani del commissario dell’azienda ospedaliera Andrea Casciari che ha inteso ringraziare la piccola ternana. Esempio davvero bello di civismo, solidarietà ed umanità.

