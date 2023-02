La costante pioggia fin dalla prima mattinata di domenica non ha fermato la 37° edizione del Mototrip Città di Terni, l’evento a firma Moto Club Racing Terni rivolto agli appassionati dell’enduro. Alle 10 – impegnate anche le forze dell’ordine e gli operatori sanitari del 118 per il corretto svolgimento della manifestazione – la classica partenza da piazza Buozzi per i centauri.

Condividi questo articolo su