La Prociv Collescipoli lancia la raccolta di generi alimentari

Via libera alla prima raccolta di generi alimentari in aiuto alla popolazione. Protagonista il gruppo della Prociv Collescipoli, a Terni: «Durante la pandemia abbiamo svolto tanti servizi di supporto alle famiglie con la consegna a domicilio di spesa e farmaci. Ci siamo resi conto che tantissime persone, anziane, sole, senza figli e nipoti e famiglie numerose faticano ad andare avanti. Non sono in grado di affrontare la burocrazia per beneficiare degli aiuti comunale e nazionali e vogliamo aiutarle».

L’iniziativa

La referente del progetto è Martina Stella: l’appuntamento con la raccolta alimentare in favore delle persone e delle famiglie ternane in difficoltà socio-economiche è prevista per sabato 20 e domenica 21 marzo il Superconti di via Faustini. L’associazione ha già individuato i beneficiari della raccolta: «Abbiamo creato un protocollo rigido – spiega la Stella – per scegliere le famiglie, mononucleari o molto numerose, che potessero beneficare dei pacchi alimentari. Grazie ai volontari, che conoscono le situazioni più complicate, è stata fatta una lista dei destinatari della raccolta di beni di prima necessità». La raccolta può essere fatta anche nella sede Prociv in corso dei Garibaldini, nel borgo ternano. «Un progetto nuovo – aggiunge insieme al presidente Sergio Micheli – che vorremo diventasse un altro piccolo punto di riferimento. Senza nulla togliere a Comune e Caritas, che operano in modo eccellente, ci piacerebbe dare un piccolo contributo con grande umiltà e la speranza di poter aiutare tante persone in difficoltà».