di M.L.S.

Domenica 25 maggio il Rotary di Terni ha promosso una giornata di solidarietà – denominata ‘Rotary Bike’ – lungo la pista ciclabile del fiume Nera, situata fra Terni e Narni. La manifestazione, come altre similari organizzate negli anni precedenti, ha avuto come finalità la raccolta di fondi da devolvere ad associazioni del territorio che si occupano di attività sportive per disabili. Lo scopo è stato quello di inserire tanti portatori di disabilità nel mondo dello sport a beneficio della loro socializzazione, del loro benessere fisico e della loro mente. Lo sport è uno strumento utilissimo, quasi un farmaco, nel miglioramento di deficit sia fisici che psichici.

Tanti gli sponsor che hanno risposto con generosità: CONAD, Lenergia spa, Astolfi spa, CEPLAST spa, Pellegrini Costruzioni srl, The Coffee Way srl, Parco Cico Mendes, Passepartou Gruppo Bike Terni, Ciclisti Uniti per la Valnerina. L’evento ha avuto il patrocinio del Comitato Italiano Paralimpico e ha visto come padrino l’atleta Fabrizio Pagani, detentore del record mondiale di apnea indoor. La manifestazione, fortemente voluta dalla presidente del Rotary Club di Terni, Margherita Cirillo, ha radunato numerosi ciclisti e camminatori che si sono snodati lungo la ciclabile Terni-Narni e si è conclusa con una conviviale, allietata da musica e balli, presso la trattoria La Fascina.

Oltre al meritorio service in favore di AFAD, Athletic Terni, Pink Basket e SportAbbattiBarriere, la manifestazione ha voluto essere di stimolo per conoscere un itinerario cittadino di notevole interesse naturalistico, quale la ciclabile Terni Narni, purtroppo privo di qualsiasi intervento di manutenzione. «Grazie alla realizzazione di questo progetto – ha dichiarato la presidente Cirillo – si è materializzata con entusiasmo la ‘magia del Rotary’, tema fondante di quest’anno rotariano. L’obiettivo del mio anno di presidenza è stato quello di far conoscere e amare il nostro Rotary affinché non manchino mai nuova linfa e nuovi sostenitori e nuove persone pronte ad apprezzare il nostro impegno per lo sviluppo del territorio. Anche la Rotary Bike ha fatto conoscere il Rotary a tante persone che ne ignoravano l’esistenza, i valori le sue finalità. Durante il percorso abbiamo illustrato ai partecipanti le nostre varie iniziative, il nostro operare per il bene della comunità, la nostra dedizione verso i più deboli e bisognosi».

‘ROTARY BIKE’ 2025 A TERNI – LE FOTO