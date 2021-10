La nazionale olandese del pattinaggio a Terni: «Speriamo vi piaccia»

Ruurd Dijkstra, Berber Vonk, Patricia Koot, Jorjan Ten Cate, Moniek Klijnstra, Lianne van Loon e Remon Kwant. Un gruppo di sette atleti guidati dai commissari tecnici Valentina Belloni – plurititolata in ambito nazionale ed internazionale, da tredici anni nei Paesi Bassi – e Frank Fiers, anche lui noto per i suoi numerosi successi durante l’attività. Tutti ospiti giovedì mattina a palazzo Spada in vista della partecipazione al Trofeo International Cup (9° memorial Daniele Pioli) in programma nel weekend al ciclopattinodromo Renato Perona di piazzale Senio: si tratta della nazionale olandese di pattinaggio a rotelle assoluti e giovani del settore corsa.

PARLANO VALENTINA BELLONI E FRANK FIERS: L’UNIONE OLANDA-ITALIA

La curiosità e la preparazione



I lavori per la palazzina servizi del Perona – si sono registrati ritardi così come per il palazzetto DiVittorio – sono ancora da ultimare ma la pista e tutto ciò che occorre è a disposizione della nazionale oranje. Per loro, incuriositi dall’evento, foto ai cicli di affreschi di palazzo Spada a firma del pittore fiammingo Karel van Mander e consegna di un quadretto raffigurante la cascata delle Marmore: «Un onore che vengano ad allenarsi nel nostro impianto, ora l’erba è gialla ma a giugno è ancora verde», le parole di ringraziamento del presidente dell’Euro Sport Club Carlo Danieli in apertura. «Mi auguro che vi piaccia e ci vogliate tornare in futuro», l’auspicio dell’assessore allo sport e al turismo Elena Proietti. Nella sala consiliare del Comune anche il delegato provinciale del Coni Fabio Moscatelli, il delegato provinciale Fisr Supino Cercarelli, il numero uno della sezione ternana dell’Anaoai (Associazione nazionale atleti olimpici e azzurri d’Italia) Silvano Pani, il tecnico dell’Euro Sport Club Paolo Maggi e Alessio Rossi, stella della società ternana. «Ci auguriamo di vedervi ad altri eventi più importanti, speriamo che il vostro soggiorno sia proficuo», l’invito generale al gruppo oranje. Da segnalare infine il riconoscimento in favore di Erica Colaceci, pluricampionessa protagonista in passato con il team ternano. La nazionale olandese sta preparando i campionati mondiali in programma in Colombia dal 6 al 13 novembre.