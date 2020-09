Terni, la Tennis Academy riparte con nuove ambizioni

Rinnovate ambizioni e novità. A partire dal 18enne Tommaso Agostini che, fresco del conseguimento del brevetto di istruttore, si aggiunge al team tecnico: tutto pronto in casa Tennis Academy Polisportiva Ternana – diretta dal maestro Marco Verducci – per la ripartenza. Si inizia lunedì con stessi orari per bambini e ragazzi, con la possibilità di effettuare anche lezioni singole per adulti.

La filosofia

«Come sempre la nostra filosofia non cambia. Prima il ragazzo – ha spiegato Verducci – e poi tutto il resto, anche il risultato viene in secondo piano, anche se è chiaro che vincere aiuta i ragazzi anche a lavorare e ci fa piacere quando un nostro giocatore si afferma». Come detto a coadiuvarlo ci sarà Agostini: «Sono molto contento di iniziare questa esperienza al fianco del maestro Verducci, che mi consentirà di crescere anche sotto questo punto di vista. Il corso mi ha dato la possibilità di confrontarmi con tecnici esperti ed apprendere molte cose che cercherò di mettere al servizio dei ragazzi». Stesso destino attende Lorenzo Giuglietti, un altro componente del team agonistico: «Sono pronto anche io a dare una mano quando avrò il brevetto – partirà per le Marche ad ottobre per raggiungere lo scopo – e vorrei dire che qui non diamo la certezza che usciranno dei campioni, ma sicuramente usciranno dei ragazzi in grado di confrontarsi con gli altri nel rispetto delle regole, che cresceranno anche come uomini oltrechè come atleti».

C’è la Panacci

Un’altra novità per la Polisportiva Ternana riguarda la quindicenne Sonia Panacci (categoria 3.5): «Grazie a lei – ha aggiunto Verducci – speriamo di gettare le basi anche per una formazione femminile che possa dire la sua nelle varie manifestazioni». Dal punto di vista agonistico mirino puntato sul Fit junior program, la manifestazione per bambini e ragazzi che in passato ha più volte regalato soddisfazioni al team, e la serie D con l’obiettivo di migliorare il risultato della prima partecipazione.