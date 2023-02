Terni, la XII maratona di San Valentino fa il pieno: baci, sorrisi e nuovo record – Gallery

‘Sparo’ dell’assessore allo sport Elena Proietti e alle 9.30 è scattata la XII Maratona di San Valentino con ben 1.344 iscritti per le sfide competitive – compresa la mezza da 21 chilometri – e altre centinaia di persone per le non competitive e la Family Charity Run. Baci, cuori e sorrisi, poi via con la fatica sportiva. Spazio anche alla manifestazione ‘San Valentino con l’Abarthino’ con partenza delle auto alle 10.15. C’è il nuovo record di sempre tra i maschi.

TUTTE LE CLASSIFICHE

«ISCRIZIONI COME NEL PRE COVID»

Nuovo record tra gli uomini



Nella competizione maschile c’è il trionfo con record – il precedente era di Carmine Buccilli, 2015, oggi secondo al traguardo – grazie alla super performance del 34enne Hicham Boufars (Asd International Security), vincitore della 42 chilometri in 2’18.15, tre minuti e mezzo in meno rispetto al principale avversario. Nel femminile una conferma: l’affermazione è per Paola Salvatori dell’Us Roma in 2’47.57, quindi Marija Vrajic e Claudia Vincenti. Come di consueto l’enorme lavoro di volontari (400), studenti, forze dell’ordine, Croce rossa italiana, proloco e persone addette alla sicurezza ha consentito il regolare svolgimento della manifestazione a firma Amatori Podistica Terni. I classificati sono stati oltre 1.200.

MARATONA SAN VALENTINO, LA MEDAGLIA PER LA PACE

La mezza maratona ad El Mounim e Tamburi

Per quel che concerne la mezza maratona a trionfare sono stati Mohammed El Mounim (Asd At Running, per lui l’emozionante taglio del traguardo con in braccio la figlia) in 1’08.57 e Silvia Tamburi dell’Atletica Avis Perugia in 1’20.15. «Siamo estremamente soddisfatti per i risultati raggiunti in questa edizione. La maratona è ormai nel Dna – le parole del presidente Luca Moriconi – della nostra città, una grande festa per tutti, non solo per gli atleti. Siamo felici di aver regalato ancora una volta alla nostra città e a tutti i podisti una bellissima manifestazione sportiva in cui sono state rappresentate quest’anno 30 nazioni, consacrandola a evento podistico di carattere internazionale».