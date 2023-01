Terni, l’Actl si ‘prende’ anche il pronto intervento sociale per oltre 260 mila euro

di S.F.

Tre manifestazioni di interesse. Un’esclusione perché due partecipanti avevano lo stesso rappresentante legale ed un altro taglio in quanto l’operatore economico «nonostante i numerosi tentativi esperiti, non risultava presente nel Mepa e che tale circostanza, destinata a protrarsi per ulteriori giorni, impediva di fatto

all’amministrazione procedente di invitarlo». Risultato? L’appalto per il pronto intervento sociale se lo prende l’unica rimasta in lizza per la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, vale a dire la cooperativa sociale Actl.

L’APPALTO DA OLTRE MEZZO MILIONE PER IL PRONTO INTERVENTO SOCIALE

L’aggiudicazione

Il via libera è arrivato al termine del lavoro della commissione esaminatrice composta dal dirigente Paolo Grigioni ed i componenti esperti Stefania Benedetti e Roberto Desi; Marjola Dodaj ha svolto il ruolo di segretaria verbalizzante. L’Actl si è presa l’appalto per complessivi 267.750 euro e riguarda il periodo 1° gennaio 2023/28 febbraio 2024 con tanto di esecuzione d’urgenza. Motivo? «La necessità di garantire quanto prima la disponibilità del servizio al fine di attivare l’accoglienza dei minori ed, in particolare, dei minori stranieri non accompagnati che vengono rintracciati nel territorio comunale». C’è l’opzione di rinnovo per ulteriori quattordici mesi: i fondi sono regionali e arrivano per prestazioni legate ai centri antiviolenza, assistenza, supporto e formazione alla famiglia. L’iter è stato seguito dalla responsabile del procedimento Erminia Bonini e dalla dirigente al welfare Donatella Accardo. L’Actl di recente ha ottenuto l’appalto per ‘Anziani liberi dai truffatori’ e soprattutto è pronta – salvo sorprese quantomeno, è ancora in corso di affidamento – per quello triennale da oltre 1 milione di euro per i servizi sussidiari-integravi per infanzia e Sec.