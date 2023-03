Terni: ladri di catalizzatori in azione a Città Giardino

Ancora furti di marmitte a Terni, un fenomeno che dilaga sempre di più a causa della presenza di metalli rari, e quindi di valore, all’interno dei catalizzatori. Dopo gli episodi già segnalati nelle scorse settimane tra via Aleardi, borgo Bovio e borgo Rivo, sabato sera i ladri sono entrati in azione in via Vodice, nel quartiere di Città Giardino. Nel mirino è finita in particolare una Fiat Panda a metano, parcheggiata sotto casa della proprietaria. «Hanno aperto l’auto e provato a rovistare all’interno – racconta -, ma non hanno trovato nulla di valore. Hanno invece asportato il catalizzatore, probabilmente tagliandolo con un frullino. Ma hanno portato via anche altri pezzi dopo aver aperto il cofano. Il tutto è accaduto tra le 18.30 e le 24». La donna ha presentato ai carabinieri una denuncia, che si aggiunge alle tante già ricevute da militari e polizia per eventi simili.

