Terni: ancora furti a raffica di catalizzatori. «Fate attenzione»

È ancora ‘strage’ di marmitte catalitiche a Terni: dopo le diverse segnalazioni di furti avvenuti nelle scorse settimane, anche nei giorni a ridosso di San Valentino si sono moltiplicati episodi simili in diverse zone della città.

Il racconto

A mettere in allerta gli altri cittadini è una delle ultime vittime del fenomeno, una donna residente in via Valiano, nella zona di Santa Giusta. «Lunedì 13 ho parcheggiato la mia Fiat Punto del 1997 sotto la mia abitazione – spiega -, poi quando il 16 pomeriggio sono andata a riprenderla ho sentito un rumore stranissimo. Pensavo che la marmitta si fosse scollata, come successo altre volte, invece quando ho portato l’auto dal meccanico mi ha detto che era stata totalmente segata. Parlando con lo stesso meccanico mi ha detto che nella notte tra il 13 e il 14 febbraio c’è stata una raffica di furti analoghi nella zona di borgo Bovio e la sera del 16 in quella di borgo Rivo, dove gli episodi sono stati almeno quattro. Ma anche una mia amica che abita nella zona dell’ospedale mi ha riferito di aver subito un furto simile una ventina di giorni fa».

Danno e beffa

Il valore dei metalli di cui la marmitta si compone, come rodio, platino, palladio, continua dunque a essere molto allettante per i malviventi. Si tratta infatti di metalli che vengono valutati decine – in qualche caso centinaia – di euro al grammo. «Se denuncerò? Ma contro chi? – dice la signora -. Il problema è che a noi creano un danno non indifferente a livello economico, oltre al fatto di restare a piedi. Altro problema, non si trovano più i pezzi di ricambio e a esser fortunati nel trovare e rimontare una nuova catalitica (che oltretutto non conviene) si corre il rischio di un nuovo furto. Il mio sfogo è per portare all’attenzione un problema attuale e per dire, a chi come me ha la macchina parcheggiata all’aperto, di fare attenzione».