Terni: auto depredate dei catalizzatori. Zona Matteotti senza pace

di Fra.Tor.

I ladri a caccia di catalizzatori di scarico delle autovetture non si fermano e, dopo quella ricevuta da via Aleardi a Terni, umbriaOn raccoglie le diverse segnalazioni che questa volta arrivano da villaggio Matteotti.

Lo stesso modus operandi

Diversi residenti del quartiere, la scorsa settimana, si sono ritrovati loro malgrado costretti a fare tutti la stessa procedura: prima l’amara notizia, con ingente spesa dal meccanico, poi la denuncia dai carabinieri. «Non sapendo ancora nulla l’uno dell’altro, ci siamo incontrati dal meccanico – ci raccontano alcuni residenti – per farci sostituire le marmitte delle auto. Tutti noi quella mattina, chi per lavoro chi per altri impegni, usciti da casa abbiamo messo in moto l’auto e da subito abbiamo sentito un gran rumore proveniente dalla marmitta. Raggiunto il meccanico abbiamo scoperto che ci era stato tagliato il catalizzatore che, a detta del professionista, contiene un componente che vale più dell’oro».

La preoccupazione

Una volta rimesse a posto le auto, «con una spesa molto elevata – dicono – condita da molta rabbia, siamo andati a sporgere denuncia ai carabinieri. Loro, giustamente, ci hanno garantito che indagheranno e che cercheranno di individuare i responsabili dei furti, ma noi siamo davvero molto preoccupati nel sapere che malviventi del genere possono agire di notte indisturbati. Per ora nel quartiere siamo a conoscenza di 3-4 furti, speriamo non ne emergano degli altri». L’ultimo in ordine di tempo, risalirebbe proprio alla notte fra martedì e mercoledì.