Terni, ladri tentano il ‘colpo’ al Maury’s di via del Maglio

‘Blitz’ dei ladri nella notte fra venerdì e sabato – probabilmente all’alba – presso lo store Maury’s di via del Maglio, in zona Maratta a Terni. I malviventi si sono introdotti nella pizzeria adiacente e poi, da lì, sono arrivati sul tetto del negozio. Avrebbero quindi ‘bucato’ una parte sotto la quale c’era una via di accesso e, utilizzando delle scale asportate in zona, si sono calati all’interno. Purtroppo per loro – e per fortuna dell’esercizio commerciale – non sono riusciti ad accedere allo spazio dove è custodita la cassaforte. Il bottino, pertanto, sarebbe pari a zero. Il contenuto della cassaforte è stato tuttavia ritirato e messo al sicuro, nella primissima mattinata di sabato, dagli addetti della Vigilanza Umbra Mondialpol. Sul posto per sviluppare le prime indagini sull’accaduto ed effettuare i rilievi, si sono portati gli agenti della squadra Volante di Terni e la polizia Scientifica.

