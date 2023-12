Terni, l’apertura natalizia della Ztl agita le acque: la protesta in centro – Fotogallery

Apertura natalizia della Ztl a Terni, fronte caldo. Sabato mattina la manifestazione di protesta in piazza della Repubblica con esponenti di Pd, M5S, Innovare per Terni, Psi e Sinistra Verdi Italia: «Vogliamo dire no all’iniziativa dell’amministrazione. Siamo convinti – spiega Francesca Crispoldi della segreteria unione comunale del Pd – che può creare disagi ai residenti e pericoli per la sicurezza dei pedoni, nonché caos per la circolazione delle auto. Oltre alla riduzione della possibilità di respirare aria pulita in centro. Non comprendiamo la linea del Comune: da un lato riduce i permessi e dall’altro apre la Ztl a tutte le auto». Breve cenno anche al nuovo regolamento ed ai parcheggi: «Sono stati annunciati gli aumenti delle tariffe per le strisce blu e va tutto a sfavore della popolazione». Curioso passaggio – abita in zona – dell’assessore regionale Enrico Melasecche che, come noto, da settimane è in aperta polemica con il ‘collega’ comunale Marco Iapadre sulla Ztl.

