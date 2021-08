Terni, largo Frankl: soccorsa una 27enne

Intervento della polizia Locale e degli operatori del 118 nel primo pomeriggio di lunedì in largo Frankl, a Terni. Il motivo: una ragazza di 27 anni, di nazionalità italiana, è stata trovata a terra, in stato di semincoscienza. Una sitazione che ha fatto preoccupare non poco, da qui la segnalazione immediata. Raggiunta da agenti e sanitari, la giovane – pur in condizioni precarie e barcollante – si è presto ripresa. La prima ipotesi è che abbia accusato un malessere dovuto al consumo di sostanze alcoliche.

