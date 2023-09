Terni: l’artista e fotografo Luca Marchetti espone 4 opere all’ArtFair di Innsbruck

L’artista e fotografo ternano Luca Marchetti sbarca di nuovo all’estero, questa volta all’ArtFair Innsbruck 2023 giunto alla 27° edizione. Ben quattro le opere selezionate: Prigioniera di se stessa, Fuga, Oltre l’accettabile, Lussuria inconfessata. Dalla sua fondazione nel 1997, l’Artfair Innsbruck si è trasformata in un marchio affermato a livello mondiale ed è ormai un appuntamento fisso per i collezionisti e gli amanti delle belle arti. Gallerie e negozi d’arte di diverse nazioni presentano i migliori dipinti, opere su carta, sculture, oggetti, installazioni, fotografie e arte digitale provenienti da ogni parte del mondo. La rosa degli artisti spazia da quelli di fama internazionale ai giovani emergenti. Tra i momenti salienti, ci sono mostre speciali di alto livello e performance emozionanti. Allo stesso tempo, la fiera offre un’eccellente opportunità di fare rete a livello regionale e internazionale con gallerie, artisti e appassionati d’arte. Le quattro opere di Luca Marchetti hanno già partecipato ad altre esposizioni, sia nazionali che internazionali. Prima dell’evento austriaco, sarà possibile visionarle fino all’8 ottobre presso lo studio L M Art di via Giannelli 65, a Terni. Dal 9 ottobre si sposteranno presso la sede dell’ArtFair che aprirà le porte al pubblico dal 27 al 29 ottobre. Per info: 335-6699342 [email protected].

