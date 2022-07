Campo Collestatte Terni: pronta la nuova era a firma di un’Asd

di S.F.

Forse è la volta buona dopo il passaggio a vuoto 2021 con Stadium e la ripartenza dell’iter. Tutto pronto o quasi per la nuova ‘vita’ dell’area – c’è un campo polifunzionale – da oltre 4.600 metri quadrati a Collestatte Piano: via libera alla concessione quinquennale a favore dell’Associazione sportiva dilettantistica Collestatte Cascata del presidente Jonathan Monti, a capo di un gruppo che vede coinvolte anche il Centro iniziative ambiente Valnerina (Ciav), la proloco di Torreorsina e il Cram, il Centro ricerca attività motorie).

La pulizia di aprile

Non a caso lo scorso aprile il gruppo si era mosso per avviare l’attività di pulizia dell’area. Missione compiuta in vista della stipula del disciplinare operativo con il Comune che, da quanto risulta, deve essere ancora perfezionata. Da ricordare che l’iter nasce nel giugno 2021 con l’input di avviso pubblico per una manifestazione d’interesse per trovare a chi dare in concessione l’area con canone ridotto: alle spalle il ‘buco’ Stadium, ora c’è la nuova associazione. La manutenzione ordinaria e straordinaria sarà tutta a carico dell’Asd Collestatte Cascata: «Le attività polifunzionali svolte non dovranno limitare l’uso pubblico dell’area concessa». L’associazione è stata costituita non a scopo di lucro.