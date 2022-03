Terni, campo sportivo Collestatte: Stadium ko, si riparte da zero

di S.F.

I residenti ci avevano sperato ma ben presto si è capito che l’aria non era delle migliori. E per l’impianto sportivo di Collestatte Piano, frazione di Terni, è tutto da rifare: a quasi nove mesi dal via libera alla Stadium Wellness Ssd arl per la concessione pluriennale è arrivata la rinuncia formale della società sportiva dilettantistica. Risultato? Era l’unica offerta tecnica-economica arrivata sul tavolo della dirigente Emanuela Barbon, dunque si riparte con un nuovo bando.

Ci si riprova

Il mirino è sul campo polifunzionale – in terra battuta, al momento in totale abbandono – da superficie complessiva totale di circa 4.660 metri quadrati. L’iter originario era scattato il 3 giugno del 2021 con la deliberazione di giunta, quindi la pubblicazione del bando e l’affidamento alla Stadium. Il resto è storia recente. Chi lo prenderà in gestione per cinque anni dovrà occuparsi di custodia, pulizia, sorveglianza e cura del verde, manutenzione ordinaria e straordinaria per un canone annuo di 200 euro. Per ora c’è la presa d’atto della rinuncia Stadium e della chiusura dell’iter precedente, a stretto giro è prevista la pubblicazione del nuovo bando.

