Terni: Latini candidato del centrodestra. Partita (quasi) chiusa

di F.T.

Il sabato del centrodestra umbro doveva essere quello decisivo per decidere chi dovrà competere per la poltrona di sindaco di Terni, alle amministrative di primavera. Decisivo non lo è stato, ma la strada sembra tracciata e la partita alle battute finali. Perché la Lega e Forza Italia hanno indicato chiaramente la volontà di confermare Leonardo Latini come candidato della coalizione, per tentare il secondo mandato. Fratelli d’Italia, che caldeggia comunque l’assessore comunale Orlando Masselli, ha preso atto e soprattutto ha preso un paio di giorni di tempo per riflettere e decidere. Se l’alternativa è forzare la mano e quindi stressare la tenuta della coalizione, appare probabile che anche i meloniani – i margini per tentare altro sarebbero stretti – vadano infine su Latini. Consapevoli di poter avere un peso specifico rilevante nella eventuale futura giunta e consapevoli che ci sono altre partite importanti all’orizzonte, in Umbria, per ‘pesarsi’ e far valere la propria posizione. Come verranno risolte, nel caso, le questioni interne ad una Lega ternana che con il sindaco è in rapporti sempre ‘freddi’ – diciamo -, si vedrà. Intanto c’è la partita principale che potrebbe chiudersi entro l’inizio della prossima settimana.

L’AUDIZIONE DI MASSELLI IN COMMISSIONE