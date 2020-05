Terni, Latini e movida: «Monitoriamo ma per ora nessun ‘dramma’»

Condividi questo articolo su

















«Alla luce del monitoraggio effettuato nel fine settimana dalle forze dell’ordine, decideremo come procedere in accordo con la prefettura. Comprendo tutti ma serve ancora più senso di responsabilità. Qui a Terni episodi significativi ma non drammatici. Il mio appello ai gestori è che prestino attenzione nel servire alcolici a chi è minorenne o ubriaco». Sabato sera il primo cittadino per le vie della ‘movida’ per verificare la situazione di persona. In giro tante persone, molte rispettose delle misure, altre decisamente no. E l’idea su base nazionale di un specifico protocollo per regolamentare la ‘nightlife’ – consentendo agli operatori di lavorare ed alle persone di stare insieme in sicurezza – inizia a farsi sempre più strada. Una delle chiavi di volta, l’incremento del suolo pubblico occupabile per consentire al maggior numero possibile di persone di stare distanziate e sedute ai tavoli. Linee di indirizzo che possono scongiurare provvedimenti drastici e non auspicabili – da ‘coprifuoco’ – come quelli attuati da vari sindaci, a Brescia ma anche a Perugia.