Covid, attuali positivi sono 61. Un decesso

Secondo giorno consecutivo senza nuovi positivi da Covid-19 in Umbria. Fra le ore 8 di sabato 23 e di domenica 24 maggio – al pari delle 24 ore precedenti -, dai 708 tamponi effettuati (63.700 il totale) non sono emersi ulteriori casi. Il totale dall’inizio dell’epidemia resta così a 1.430, numero che comprende guarigioni e decessi.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

AST, POSITIVO AL COVID ADDETTO DITTA ESTERNA

61 casi attuali, 75esimo decesso

Il numero degli attuali positivi in Umbria scende di altre 6 unità e, alle ore 8 di domenica, è pari a 61 persone. Una diminuzione legata a 5 nuove guarigioni (totale 1.294 dall’inizio dell’emergenza) e – purtroppo – ad un nuovo decesso, dopo diversi giorni senza altri lutti, che porta il totale dei morti a 75.

MOVIDA PERUGIA, IL SINDACO ROMIZI ATTUA IL ‘COPRIFUOCO’

MOVIDA TERNI, IL SINDACO LATINI: «VALUTAZIONI IN CORSO»

Ricoveri ed isolamenti

Invariati invece i ricoveri di persone positive negli ospedali umbri: 17 in tutto, 2 dei quali nelle terapie intensive. Scendono di 29 unità coloro che si trovano in isolamento domiciliare, ora 477 in tutto. Sempre alle ore 8 di domenica sono 21.998 coloro che sono usciti dalla ‘misura’ dell’isolamento (+132).

L’AMORE OLTRE IL COVID: NON RINUNCIANO AL FATIDICO ‘SÌ’

GIOVE EX ‘ZONA ROSSA’ AZZERA I CASI

TERNI, RIECCO LE PISCINE: «FUNZIONERÀ COSÌ»

Articolo in aggiornamento