Ritrovarsi dopo quarant’anni per rivivere i bei tempi della scuola e dell’anno del diploma. Protagoniste le ex studentesse della 5°B del liceo linguistico ‘Aldo Moro’ di Terni: per loro una rimpatriata a Piediluco per ricordare gli indimenticabili periodi trascorsi tra i banchi di scuola.
Un’occasione per brindare e raccontarsi non solo gli aneddoti dell’epoca, ma anche gli sviluppi di vita. Alcune di loro non si vedevano da decenni: una serata per far rifiorire i legami nati sui banchi della ‘Aldo Moro’.