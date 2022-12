Terni, Le Grazie: subito pienone per il presepe vivente – Foto

Un ‘esordio’ davvero di successo, nel Natale 2022, per il presepe vivente allestito nel parco Le Grazie dai volontari della confraternita di San Giuseppe e San Francesco di Paola, guidati da padre Angelo Gatto. Alle prime due rappresentazioni – quelle del 24 dicembre – sono intervenute circa 300 persone in tutto, sindaco compreso: tutti hanno apprezzato la messinscesa, la ricostruzione storica, l’impegno dei partecipanti ed anche lo scenario – quello del parco Le Grazie e della chiesa di Santa Maria delle Grazie – davvero affascinante e suggestivo. A questo link è possibile prendere visione delle date e degli orari del presepe vivente che sarà visitabile in più occasioni, fino al 6 gennaio.

LE FOTO