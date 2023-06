Terni: le leggende rock degli anni ’70 sbarcano a Carsulae

La storia del rock mondiale si fonde con il suggestivo scenario di Carsulae. Dopo i successi ottenuti a Terni e a Marsciano, lo spettacolo ‘1971, The rock opera’ sbarca nel più importante sito archeologico del territorio: l’appuntamento è per sabato 8 luglio alle ore 21.30.

Lo show

Nove musicisti si sono ritrovati insieme grazie alla loro passione per il rock classico, hanno iniziato a suonare e capito che questa musica è parte della storia di tanti. Da qui nasce il progetto ‘1971, The rock opera’, ideato da Paolo Scappiti (coordinatore e regista), scritto e interpretato da Stefano de Majo. Lo spettacolo, fatto di musica e teatro, ripercorre il 1971, anno d’oro per l’uscita di molte canzoni che sono diventate un pezzo di storia della musica di sempre. Note, video e testi creano un’intensa narrazione sui più grandi protagonisti del genere: dai Led Zeppelin ai Genesis, dagli Who ai Jethro Tull, dai Black Sabbath ai Deep Purple, i Pink Floyd e tanti altri. Sabato 8 luglio a Carsulae, lo spettacolo riserverà alcune sorprese che porteranno il progetto oltre il 1971, esplorando nuovi orizzonti temporali. Nel cast entrerà a far parte anche una coreografia di danza per sottolineare alcuni momenti. La band è composta da Alberto Cipolla (voce e chitarra), Emanuele Cordeschi (voce e chitarra), Tonino Cuzzucoli (voce e chitarra), Andrea Dominici (voce e chitarra), Claudio Baccani (chitarra), Michele Cricco (chitarra), Paolo Scappiti (basso), Gian Paolo Ionni (tastiere), Mirko Brizzi (batteria). Attore e interprete: Stefano de Majo. Danzatrici: Chiara Pistecchia e Silvia Nori. Coreografia: Romana Sciarretta. Coordinatore/regia: Paolo Scappiti.

Prevendite

I biglietti sono acquistabili in prevendita a QUESTO LINK oppure presso New Sinfony (Galleria del Corso, Terni), Tabaccheria Vizi e Virtù (Corso Vecchio, Terni), LaBicicletta (Via Cavour, Terni).