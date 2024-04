Terni, l’Euro Sport Club festeggia i 35 anni e presenta la nuova stagione

Ben 35 anni di attività per l’Euro Sport Club di Terni, protagonista giovedì pomeriggio a palazzo Spada per presentare le squadre agonistiche di pattinaggio a rotelle artistico e corsa.

Gare e atleti

Il patron del team rotellistico ternano Carlo Danieli ha illustrato il programma delle gare alle quali parteciperanno i giovani atleti allenati da Erica Colaceci e Antonella Marini, rispettivamente responsabile e tecnico del settore artistico; Alessio Rossi responsabile del settore corsa e Eraldo Inches tecnico della squadra giovanile. Sono cinquanta le atlete del pattinaggio artistico, trenta unità invece per il gruppo della corsa dalla categoria giovanissimi ai senior, oltre a una ventina di iscritti alla scuola di pattinaggio e alle categorie promozionali. «Per domenica prossima – sottolinea la società – l’Euro Sport Club organizzerà i campionati regionali su pista che si svolgeranno nell’impianto ‘Daniele Pioli’ di via Sabotino a inaugurare la stagione delle gare all’aperto. Questo grazie anche alla collaborazione della Ternana Calcio che gestisce gli impianti sportivi della Provincia». In aula il direttore operativo e gestionale della società rossoverde Giuseppe D’Aniello: «Tutti gli sport sono importanti e la disciplina che praticate ne è la testimonianza. Non esiste solo il calcio, ma anche con le vostre prestazioni rappresentate la città», le sue parole ai giovani. Nel prossimo week end invece l’artistico parteciperà a Roma a un trofeo interregionale. Giovedì 25 aprile l’Euro Sport parteciperà con gli atleti del settore corsa ai campionati regionali su strada che verranno disputati, sempre a Terni, al ciclopattinodromo Renato Perona. «Prevista inoltre la partecipazione al campionato italiano su strada dal 17 al 19 maggio a Paderno d’Adda per le categorie ragazzi e ragazzi 12 anni; mentre i tricolori allievi, junior e senior si svolgeranno a San Benedetto del Tronto la settimana successiva. «Questa è una società – il commento del delegato provinciale del Coni, Fabio Moscatelli – che opera da tanti anni ed è entrata ormai nelle tradizioni della nostra città, svolgendo un’attività meritoria. Infatti oltre ad organizzare e allenare dirigenti e tecnici svolgono anche un ruolo di educatori. Una società che ci tiene e vuole fare bene, nonostante l’attuale complessità della gestione».