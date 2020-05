Terni e quel guardrail ancora non sistemato a distanza di un anno

Era l’alba del 30 giugno 2019 quando due giovani a bordo di una Mini Cooper colpirono un guardrail per poi precipitare nel corso d’acqua di vocabolo Macchiagrossa, nell’area tra Gabelletta e Maratta. Storia passata e che, fortunatamente, non provocò problemi gravi ai protagonisti. La questione è un’altra ed è legata a quel fatto di cronaca: a distanza di quasi un anno nulla è cambiato. Sì, la zona è stata delimitata e passandoci accanto è chiaro che esiste un pericolo, ma il dispositivo di sicurezza non né rimesso in sesto né riposizionato.

IL PROBLEMA GUARDRAIL IN VOCABOLO MACCHIAGROSSA

Il pericolo

Vocabolo Macchiagrossa è uno dei tratti più trafficati della periferia ternana? No, seppur il passaggio di veicoli di certo non manchi. Fatto sta che sia curioso come nessuno si sia attivato per un guaio del genere e in questo caso il covid-19 non c’entra nulla. Né tantomeno – si spera – il dissesto finanziario. Sulla sicurezza – in tutti gli ambiti, questo salta all’occhio trovandosi in un punto molto frequentato da ciclisti e runner – non sarebbe male essere un ‘pochino’ più celeri. A capo dell’ufficio strade si è insediato di recente il funzionario Federico Nannurelli: attivato un monitoraggio per risolvere la faccenda.