Ispettorato lavoro Terni blocca centro ippico per irregolarità. Tar stoppa e ‘riattiva’

di S.F.

Un provvedimento di sospensione dell’attività «imprenditoriale» a causa di presunte irregolarità di tipo lavorativo riscontrate durante un controllo estivo. A muoversi in questo modo nei confronti di un’associazione ternana – impegnata nell’ambito di un centro ippico della periferia – è stato l’ispettorato territoriale del lavoro di Terni/Rieti: la vicenda è finita al Tribunale amministrativo regionale e giovedì un’ordinanza cautelare a firma del presidente Raffaele Potenza ha accolto l’istanza per la sospensiva. Nel merito se ne riparlerà il 12 aprile del 2022.

Lo stop

In sostanza l’ispettorato del lavoro si è attivato per un controllo nell’ambito del rispetto delle normative anti Covid e il 15 luglio ha emesso un provvedimento per sospendere l’attività del centro ippico. Motivo? Due soci/frequentatori trovati all’interno dell’area erano ‘irregolari’ perché non assunte a tempo indeterminato. Tuttavia il Tar dell’Umbria, accogliendo le motivazioni esposte dall’avvocato Valentino Viali, ha bloccato lo stop in attesa della discussione nella primavera del 2022: «Ritenuto, ad una sommaria delibazione ed impregiudicata ogni più approfondita valutazione nel merito del ricorso, che la domanda cautelare proposta appare suscettibile di positiva definizione, per quel che concerne, in particolare, i profili afferenti il fumus boni iuris, potendo astrattamente ricondursi le posizioni dei soggetti indicati nel provvedimento di sospensione dell’attività dell’associazione ricorrente, tra le ipotesi di affectio familiaris e/o societatis, suscettibili di superare la presunzione di esistenza di un rapporto di lavoro irregolare in senso ampio». Efficacia dell’atto sospeso e tutto ripreso a 360 gradi senza impedimenti.

Il maneggio

L’associazione sportiva dilettantistica in questione promuove l’equitazione, anche in un contesto di aiuto e aggregazione per famiglie con bambini con difficoltà: in particolar modo il focus è sull’organizzazione di percorsi terapeutici, lezioni e tecniche utili al superamento di disturbi relazionali e blocchi affettivi. Il ricorso è stato depositato anche contro l’ispettorato nazionale del lavoro e quello interregionale centro Roma. L’attività riprende a pieno ritmo.