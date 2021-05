Intervento degli agenti della squadra Volante di Terni e degli operatori del 118, nella prima serata di martedì, presso un appartamento di un condominio di via del Salice, nella zona di Campitello a Terni. Il motivo: una lite familiare che, complice l’alcol, avrebbe opposto una donna al padre. La situazione è stata posto sotto controllo dalla polizia di Stato e l’episodio, fortunatamente, non ha avuto conseguenze serie per i coinvolti.

