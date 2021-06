Terni, lite fra donne di fronte al tribunale: intervengono le forze dell’ordine

Brutta scena giovedì mattina di fronte al tribunale di Terni, dove è scoppiata una lite fra alcune donne al termine di una udienza civile, sembra relativa ad una separazione. Due le ‘fazioni’ fra cui sono volate parole grosse all’esterno della struttura, dopo che anche all’interno si era registrato qualche momento di tensione. Sul posto, oltre al personale della vigilanza del palazzo di Giustizia ed ai carabinieri già presenti per i servizi interni, si è portata la squadra Volante di Terni per identificare le persone coinvolte ed acquisire i primi elementi: spetterà alle dirette interessate sporgere denuncia o meno per l’accaduto.

Condividi questo articolo su