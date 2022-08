L’ospedale ‘studia’ il disagio di pazienti e personale post Covid: bando per psicologi

Un ‘progetto di ricerca-intervento di psicologia ospedaliera per la valutazione e riduzione del distress e del disagio psicologico nei pazienti, nei caregivers e nel personale ospedaliero a seguito del Covid-19’. C’è questa attività in partenza alla base di un bando approvato dall’azienda ‘Santa Maria’ di Terni: caccia a due dirigenti psicologi per dar seguito alla richiesta del responsabile facente funzioni del servizio di psicologia ospedaliera. Il lavoro è finanziato sui fondi di ricerca clinica e gli incarichi in questione sono a tempo determinato per dodici mesi «nelle more dell’espletamento del relativo concorso pubblico, al fine di garantire l’ordinaria attività assistenziale».

