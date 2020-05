Terni, lotta alla disabilità: il prof Berretta ancora in prima linea

di F.L.

Ancora soddisfazioni per Giulio Berretta, l’ingegnere elettronico e insegnante dell’Ipsia di Terni, ipovedente, già protagonista di un progetto innovativo nel campo della lotta alla disabilità, ma anche di una battaglia legale portata avanti per poter insegnare all’Itt Allievi Sangallo. Nei giorni scorsi Berretta, 29 anni, ha partecipato infatti al Festival dei diritti umani, organizzato da Reset-Diritti umani (un’associazione non profit nata a Milano nel 2015 per diffondere la conoscenza e la cultura dei diritti umani), quest’anno in versione online. Il professore ha raccontato la sua storia e le sue ‘invenzioni’ e spiegato «non solo una lezione di fisica ma una lezione di vita – spiegano dall’Ipsia – insegnando, a chi sa ascoltare, che nella vita nulla è perduto, tutto è possibile, basta volerlo con il cuore. Con piccoli investimenti si può dare l’opportunità concreta a tante persone di poter essere veramente incluse nel mondo del lavoro e della società».

Il suo curriculum

Sin da bambino Berretta, essendo cresciuto in una casa di tecnici, è stato sempre attratto da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nonostante la perdita della vista e la mancanza di metodi e strumenti didattici adeguati, nel 2009 ha conseguito il diploma di perito chimico all’Itis di Terni. Nel 2013 ha conseguito la laurea triennale in ingegneria elettronica all’Università di Perugia e nel 2016 la laurea magistrale in ingegneria elettronica presso il Politecnico di Milano. Tre mesi dopo la laurea ha iniziato ad insegnare chimica e fisica nei laboratori delle scuole superiori. Nel luglio del 2017, inizia la collaborazione con WeMake srl, dove ha costruito una serie di strumenti didattici accessibili con i quali tutt’ora studia ed insegna in autonomia.