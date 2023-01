Terni: Luca Agostinelli alla ‘Talent Cup’ con il Moto Club Spoleto

Luca Agostinelli, giovane talento ternano del motociclismo, difenderà i colori del Moto Club Spoleto alla Talent Cup 2023. «Luca, che nel 2022 ha corso il Civ PreMoto3 con il team M&M – riferisce il club spoletino – ora è pronto per l’impegnativa sfida della Talent Cup che prenderà il via a maggio dal circuito portoghese dell’Estoril».

Ambizioni ed entusiasmo

«Sono entusiasta di affrontare questa nuova avventura – afferma Luca Agostinelli -. Il 2022 è stato un anno difficile, il team lavorava bene ma da metà stagione in poi ci sono state alcune difficoltà che mi hanno tolto fiducia. Ora sono pronto per la Talent, farò parte del team IgaX di Alessandro Martinez con cui abbiamo già programmato, a iniziare da Cartagena, una serie di test pre-season. La moto con cui correrò infatti, una Honda NSF 250, non l’ho mai provata e vista la difficoltà agonistica della Talent Cup, vorrei arrivarci con un po’ di chilometri percorsi sulle spalle. Gli obiettivi primari saranno innanzitutto divertirsi e poi, visto il grande numero di iscritti, il target è qualificarsi ad ogni gara».