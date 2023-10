Terni: Lupattelli nominato coordinatore di ‘Noi con l’Italia’

Il ternano Yari Lupattelli è stato nominato coordinatore provinciale per Terni di ‘Noi con l’Italia’, partito guidato a livello nazionale da Maurizio Lupi. E il primo intervento è sulle parole pronunciate dal sindaco Stefano Bandecchi in merito ai recenti mondiali di scherma paralimpica disputati a Terni. Parole che Lupattelli definisce «inaccettabili e contrarie allo spirito di inclusione e socialità promosso dai mondiali di scherma e da tutti gli organizzatori. Parole – aggiunge – che separano il movimento sportivo dei normodotati da quello dei diversamente abili: si capisce che lo spirito di inclusione è lontano anni luce dalla mentalità del primo cittadino. E a questo proposito risuonano come un disco rotto le parole dell’assessore allo sport, Marco Schenardi, che in sede do presentazione dell’evento affermava che non bisogna fare distinzione tra atleti normodotati e scherma paralimpica. Oggi quindi qualcosa non torna».

