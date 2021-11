Intervento dei vigili del fuoco di Terni nel tardo pomeriggio di venerdì via Anna Kuliscioff per un incendio in un annesso adibito a magazzino privato all’interno di una villetta. Il pronto intervento dei vigili del fuoco, sul posto con una squadra ed un’autobotte di appoggio, ha impedito la propagazione delle fiamme all’abitazione adiacente. Nessuno è rimasto fortunatamente ferito.

