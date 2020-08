Terni, malattie oculari: «La prevenzione non va in vacanza»

Con lo scopo di informare la cittadinanza su come proteggere la vista durante la stagione estiva, parte l’iniziativa ‘La prevenzione non va in vacanza’, promossa e finanziata dalla Iapb (Agenzia internazionale della prevenzione della cecità), divulgato a Terni dall’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti – Aps Onlus.

Le date della campagna

«L’estate è una stagione di vacanza, ma bisogna stare attenti allo stile di vita e agli effetti dannosi del sole», spiega il presidente della sezione ternana dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti Daniele Maccaglia. «A tale scopo la nostra sezione, grazie alle possibilità messe a disposizione dalla Iapb, nella settimana compresa tra il 17 e il 21 agosto effettuerà una campagna finalizzata all’informazione su tale tema. La campagna avverrà lunedì 17 ad Orvieto, martedì 18 a Terni – Piediluco, mercoledì 19 ad Amelia, giovedì 20 ad Arrone – Ferentillo e venerdì 21 a Narni – Narni Scalo, sempre dalle 9 alle 17. Il nostro staff provvederà alla distribuzione di materiale informativo rispettando tutte le misure di sicurezza previste a causa dell’emergenza sanitaria covid».