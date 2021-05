Terni, malore sospetto per un 47enne: trovati stupefacenti

L’intervento è scattato nella tarda mattinata di mercoledì, presso un’abitazione di via Pratesi a Terni, zona Campomaggiore. Sul posto, per soccorrere un 47enne, si sono portati gli operatori del 118 e quindi gli agenti della squadra Volante di Terni. Quest’ultimi in ragione del fatto che il malore che ha colpito l’uomo sarebbe legato all’assunzione di stupefacenti. Droga, infatti, sarebbe stata trovata nell’appartamento e sequestrata dalla polizia di Stato ai fini dell’indagine che scaturirà dall’accaduto. Il 47enne, trattato dai sanitari sul posto, si è presto ripreso e dopo il trasporto in ospedale, è stato trattenuto in osservazione al pronto soccorso: non è in pericolo di vita.

