L’incendio è divampato all’alba di sabato – intorno alle ore 6 – ed ha riguardato un capanno adibito a mangiatoia per cavalli in strada di Carone, fra via Narni e Collescipoli, a Terni. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale che hanno domato le fiamme ed evitato altre conseguenze: nessuno, compresi gli animali, è rimasto coinvolto o ferito nell’accaduto. Il box di legno, invece, è rimasto distrutto. L’intervento del 115 si è concluso intorno alle ore 10 di sabato.

Condividi questo articolo su