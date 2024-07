Terni, manutenzione del verde stradale: appalto a Casoria con 25% ribasso

di S.F.

Sarà una società di Casoria (Napoli) ad occuparsi del servizio di manutenzione ordinario del verde stradale e delle aree non censite nel territorio comunale di Terni per un anno. C’è la firma sull’aggiudicazione a favore della Centro Garden Sas di Vincenzo Maisto grazie ad un ribasso del 25% rispetto alla base d’asta da 141 mila euro.

In quindici erano in lizza – l’unica con sede a Terni è la Punto e Linea sas – in seguito alla pubblicazione dell’indagine di mercato, poi a partecipare concretamente alla gara sono state in sei: Alfa Servizi srl di Gualdo Cattaneo, la Conti Piante Rieti srl, la ditta Piconi Evidio di Piconi Gian Carlo di Spoleto, Gardenland srl di Gattinara (Vercelli) e Vivai Marcelli sas di Roma. I servizi da effettuare? «Pulizia cunette, ripurgo chiavicotti, riprofilatura delle sezioni e simili; taglio delle erbe lungo le banchine e scarpate stradali; potatura e abbattimento di piante prospicienti la sede stradale, previa verifica e relazione di un tecnico abilitato. I lavori e i servizi dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle regole d’arte e con i migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione».

Il ribasso limite era fissato al 27,56% e di conseguenza sono state escluse le offerte anomale di tre ditte. A spuntarla è dunque – il criterio di aggiudicazione è il prezzo più basso – la Centro Garden con il 25% (ad esempio la società spoletina si era fatta avanti offrendo l’1,33% per un prezzo di quasi 140 mila euro). Proposta firmata dal dirigente al patrimonio Piero Giorgini e semaforo verde.

La Piconi può invece esultare per essere aggiudicato un appalto più corposo, vale a dire quello per la manutenzione ordinaria delle pavimentazioni in asfalto e opere varie per la conservazione/funzionalità della sicurezza stradale: importo contrattuale da 393 mila euro con un ribasso del 3,13%. Curiosità: la copertura originaria era quantificata in 512 mila euro poi, per «questioni di bilancio», la cifra è scesa a quota 399 mila euro.